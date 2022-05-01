«На теле можно сделать 21 розочку»: Оккупант рассказал, как российская ФСБ жестоко пытает военнопленных

ГУР опубликовал перехват разговора российского оккупанта Константина Соловьева, который сейчас находится в Харьковской области.

Он со своей матерью раскрывает подробности пыток, к которым прибегают российские военные в отношении украинских пленных. Рашист рассказывает о страшных издевательствах и убийствах, совершаемых сотрудниками ФСБ и российскими военными.

- У нас тут, знаешь, у меня на глазах, короче, на как, я тоже в этом участвовал. Пытали пленных. ФСБшники. Знаешь, что такое «розочка»? - Нет. - На теле мужчины можно сделать 21 розу. 20 пальцев и член, прошу прошения. Видела как разочка распускается, когда раскрывается? - Да. - Вот также вдоль костей кожа срезается с мясом. А потом все пальцы. То же делается и «там». Это называется «21 роза на теле мужчины». Потом, знаешь, какие пытки я еще видел? - А почему ты говоришь, что ты принимал в этом участие? Ведь там ФСБшник. - Ну мы же захватывали пленных и привозили. И пока ждали там этих начальников камер пыток, держали, лупили, ломали ноги, чтобы не убежали.

Он также поделился историей убийства пожилого мужчины «успокоительной» резиновой палкой.

- Этого мужика, старика забили палками резиновыми. Забили до смерти. Ты представляешь, сколько ударов, сколько всего должно было произойти, чтобы простой резиновой палкой… «Успокоительная» она называется. На губе которую применяют, вот если разбушевался – сразу бьешь и куча внутренних разрывов. Вот так у нас ФСБшники пытают.

Соловьев также упомянул пытку «Ствол», которую до этого применяли в Чечне.

- Еще один метод пыток, забыл как он называется. Вроде бы «ствол». Трубу в ж*пу вставляют и колючую поволоку туда засовывают. Вытаскивают трубу, а проволока остается там. И проволоку потихоньку вытаскивают. Вот это наши. Сказали, что вот этот вот с проволокой вроде бы это еще с Чечни, говорят наши.

Кроме того, оккупант рассказал, что получает удовольствие от пыток. Мать Соловьева также разделила эти эмоции.

- Морально *бать людей, мне это так нравиться. - Нравиться? - Нравится. - А я тебе всегда говорила, что я себя еще сдерживаю. Если бы вот туда попала – я бы тоже кайфовала от этого. Мы же с тобой одинаковые.

Внимание! Видео не рекомендуется смотреть людям с неустойчивой психикой, несовершеннолетним и беременным.

Татьяна Соловьева Соловьев Константин Дмитриевич.

Телефон +79969592243;

11 армейский корпус, 3 рота, 3 взвод, пулеметчик;

15.03.2002 года рождения;

Адрес регистрации: Калининградская область, город Советск, улица Лесная, дом 6А, квартира 1.

Соловьева (Головашнина) Татьяна Алексеевна (мать).

Телефон +79118522733.

Калининградская область, город Советск, улица Лесная, дом 6А, квартира 1.