«У меня умерло две собаки, бабушка Галя и любимый город Мариуполь»: В сети опубликовали дневник, который вел 8-летний мальчик

В сети опубликовали записи дневника, который вел 8-летний мальчик, находясь в Мариуполе.

Несколько страниц из дневника опубликовали в сети.

Маленький мариуполец написал, что ему 8 лет, сестре – 15, а маме – 38 и ей нужны перевязки.

«У меня на спине, вырвана кожа. У сестры - ранение головы. У мамы - вырвано мясо на руке и дыра в голове. Ещё у меня умер дедушка», - написал он.

На последних страницах ребенок нарисовал людей, которые лежат на полу, также разрушенные дома, танк и людей с оружием в руках.

«У меня умерло две собаки и бабушка Галя и любимы город Мариуполь», - добавил мальчик.

Несмотря на это, ребенка написал, что у него появилась подруга и он просыпается с улыбкой.

«Я проснулся, ну как вчера улыбнулся. Бабуля пошла за водой, вернулась. Кстати, у меня скоро день рождения. У меня появилась подруга Вика, весёлая, она соседка, у неё хорошие родители».

Где сейчас мальчик и что с ним, неизвестно.