У россии сильный недобор контрактников, которыми можно было бы заменить тех, кого ликвидировали ВСУ

Служба безопасности Украины опубликовала переписку контрактника с сотрудницей Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Выяснилось, что россия не может набрать достаточно контрактников, чтобы заменить тех оккупантов, которых уже уничтожили украинские военные.

Об этом сообщает СБУ.

Сообщается, что у оккупантов срывается план "замещения" боевых потерь на войне в Украине.

"Недобор силен. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека (при среднем наполнении 500 военных)" - пишет женщина.

В ответ оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, жалуется на большие потери.

"34 мехбат Карачаевский полностью раз**али. 80% личного состава было уничтожено. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", - пишет оккупант.

Также женщина дополнила перечень потерь: 150-я дивизия потеряла 60%, а 102-я (пыталась взять Киев) уничтожена полностью.

К тому же она риторически спрашивает у оккупанта: "И кем менять их, спрашивается?".

Напомним, рф не смогла провести мобилизацию на Донбассе, местные жители не хотят становиться «пушечным мясом».