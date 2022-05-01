Во время российской бомбардировки в Мариупольском драмтеатре погибло около 600 человек, - Associated Press

В Донецком академическом областном драматическом театре в Мариуполе, на который 16 марта сбросил бомбу российский самолет, погибло около 600 человек внутри и снаружи здания.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

Расследование построили на основе рассказов 23 выживших. К 15 марта в здании набилось около 1200 человек, которые спали в кабинетах, коридорах, балконах, подвале. Театр стал местом, где любой желающий мог получить еду и воду, доставленные Красным Крестом, или новости о возможной эвакуации.

Все свидетели сказали, что по крайней мере 100 человек находились на полевой кухне недалеко от театра, и никто не выжил. Они также сказали, что комнаты и коридоры внутри здания были переполнены, примерно один человек на каждые 3 квадратных метра свободного пространства.

По оценкам многих выживших, во время авиаудара внутри находилось около 1000 человек. Выжившие в основном ушли через главный выход или один боковой вход; другая сторона и задняя часть были разрушены. Два эксперта по боеприпасам, опрошенные AP, сказали, что масштабы разрушения указывают на 500-килограммовую бомбу, сброшенную с российского военного самолета.

Расследование AP также опровергает утверждения России о том, что театр был разрушен украинскими войсками или служил украинской военной базой. Никто из свидетелей не видел украинских военных, действовавших внутри здания. И никто не сомневался, что театр был разрушен в результате атаки российской авиации, нацеленной точно на гражданскую цель, которая, как всем было известно, была самым большим бомбоубежищем города, в котором находились дети.