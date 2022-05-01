«Мы не пойдем на замороженный конфликт», - Зеленский о войне с россией

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не согласится на замороженный конфликт с россией.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, он отметил, что прекращение огня в этой войне будет только тогда, когда рф будет готова пойти на диалог, и когда состоится встреча лидеров. При этом Президент подчеркнул, что даже если огонь будет прекращен – оккупантам не разрешат оставаться на своих нынешних позициях.

- Мы не пойдем на замороженный конфликт. Я пришел в президенты, когда был «Минск-1», «Минск-2», были соответствующие документы, которые нарушались. Так что я могу сказать, что это были несерьезные документы. Впрочем, были договоренности на бумаге, это был замороженный конфликт в том или ином виде. Я против, поэтому такого документа у нас точно не будет, - добавил Зеленский.

Он напомнил, что из минских договоренностей вышла не Украина, а россия, когда начала полномасштабное вторжение.