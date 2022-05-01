Минобороны Украины ожидает активизации российских обстрелов к 9 мая

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04.05.2022 21:34

В Украине в связи с празднованием 9 мая в россии ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Интерфакс-Украина».

- Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии, - сказал Мотузяник на брифинге.

Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.

- рф, если даже не достигнет своих стратегических целей, а она их не достигла по состоянию на сегодняшний день – она ​​эти победы может придумать и показать по телевидению. Это для них не является проблемой, - отметил Мотузяник.

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