Минобороны Украины ожидает активизации российских обстрелов к 9 мая

В Украине в связи с празднованием 9 мая в россии ожидают провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет «Интерфакс-Украина».

- Мы понимаем, что до этой даты остается не так много времени. Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и где относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем каких-то провокаций или активизации обстрелов со стороны российской армии, - сказал Мотузяник на брифинге.

Спикер отметил, что РФ стремится достичь определенных результатов к 9 мая.