Израиль собирается поставить в Украину оборонное снаряжение, - СМИ

Израильские власти ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи в Украину, включив в нее оборонные системы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на издание «Гаарец».

«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список вещей, которые можно отправить в Украину», - пишет издание.

При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, заключается в «понимании, что США и разные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на чьей он стороне» в ситуации вокруг Украины.

Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет предполагать существенного количества грузов, отчасти потому, что США и европейские страны уже поставляют в Украину больше, чем способен Израиль».

Также среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что, по крайней мере, на этом этапе украинская армия не получит зенитных систем, современного оружия, наступательного вооружения. В то же время речь идет о поставках «оборонных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией».

Ранее, напоминает газета, глава Минобороны Израиля Бени Ганц одобрил отправку украинской армии бронежилетов и шлемов. Кроме того, Израиль поставил в Украину 100 тонн гуманитарной помощи, в том числе системы очистки воды, медицинское оборудование и одеяла.