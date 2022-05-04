Количество беженцев из Украины достигло 5,6 миллиона, - ООН

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и уехать за границу, превысило 5,6 миллиона человек.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отмечается, что по состоянию на 3 мая территорию Украины покинули 5 миллионов 657 тысяч 185 человек.

Большинство из них уехало в Польшу – более 3 миллионов человек. В Румынию выехали более 846 тысяч человек, в Россию – более 703 тысяч (неизвестно, сколько выехало добровольно, и сколько были депортированы), в Венгрию – более 539 тысяч, в Молдову – более 449 тысяч, в Словакию – более 385 тысяч и в Беларусь – более 25 тысяч человек.

В то же время 1 миллион 410,5 тысяч украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы. По последней оценке Международной организации по миграции ООН, еще 7,7 миллионов граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами. Они остались в стране, но были вынуждены уехать из собственного дома.