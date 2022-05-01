Ущерб от российской агрессии на Николаевщине составил 150 миллиардов гривен, - глава ОВА Ким

В Николаевской области разрушены более 3 тысяч гражданских объектов, предварительно ущерб от российской агрессии оценивают в 150 миллиардов гривен.

Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

- Сегодня объективно посчитать ущерб невозможно, потому что еще продолжаются бои. Но, по приблизительным подсчетам, он уже составляет более 150 миллиардов гривен, - отметил глава ОВА.

По его словам, в Николаеве осталось около 200 тысяч человек.

– Угроза есть, не могу сказать, что безопасно. Но каждый выбирает для себя, где жить: с определенной угрозой у себя дома, в своих стенах, или безопасно, но на чужбине. Сейчас в Николаеве остается около 200 тысяч человек, - отметил он.

Ким сообщил, что недовыполнение бюджета области составляет примерно 5%.