Ущерб от российской агрессии на Николаевщине составил 150 миллиардов гривен, - глава ОВА Ким

В Николаевской области разрушены более 3 тысяч гражданских объектов, предварительно ущерб от российской агрессии оценивают в 150 миллиардов гривен.
Об этом в интервью «Укринформу» сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
- Сегодня объективно посчитать ущерб невозможно, потому что еще продолжаются бои. Но, по приблизительным подсчетам, он уже составляет более 150 миллиардов гривен, - отметил глава ОВА.
По его словам, в Николаеве осталось около 200 тысяч человек.
– Угроза есть, не могу сказать, что безопасно. Но каждый выбирает для себя, где жить: с определенной угрозой у себя дома, в своих стенах, или безопасно, но на чужбине. Сейчас в Николаеве остается около 200 тысяч человек, - отметил он.
Ким сообщил, что недовыполнение бюджета области составляет примерно 5%.
- Бизнес хочет работать, но ему очень тяжело по ряду причин – нехватка оборотных средств, логистические проблемы и т.д. По итогам четырех месяцев недовыполнение бюджета области составляет всего примерно 5%. Хотя мы ожидали, что падение будет где-то до 30-40%. Да, мы понимаем, что это долго продолжаться не может. Но на сегодня у нас есть определенный запас, и мы экономим ресурсы, чтобы можно было обеспечивать жизнедеятельность области как можно дольше... Враг сейчас бьет по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому мы не будем восстанавливать железнодорожное сообщение, чтобы не провоцировать, - говорит он.