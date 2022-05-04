В результате бомбардировок Харькова не осталось ни одного уцелевшего трамвая и депо

В результате длительных бомбардировок и обстрелов Харькова были уничтожены все трамваи и депо.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском Городском совете, Юрий Сидоренко.

«Стараниями» немытых охотников за унитазами и ношеным женским бельем, трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушены депо», - написал он.

Вместо трамваем будут работать придет троллейбусы и муниципальные автобусы.

В то же время, в службе добавили, что Война не повод отказываться от планов улучшения транспортной инфраструктуры Харькова, поэтому вскоре власти города преступят в ее реконструкции. В частности, планируется реконструкция спуска Веснина.

«Как бы странно это не звучало, сейчас, когда машин в городе почти нет, начавшаяся реконструкция доставит минимум неудобства тем горожанам, кто остался в Харькове», - добавил Сидоренко.

Следует отметить, что после войны понадобится полтора-два месяца для подготовки запуска городского метрополитена

«Скажу и то, что, благодаря «усилиям» оккупантов, будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух», - подчеркнул он.

Напомним, как в результате боевых действий возле Киева уничтожен склад компании GoodWine – ущерб оценили в €15 миллионов.