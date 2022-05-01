На Николаевщине из-за войны остались заблокированными 29 торговых судов

Вследствие войны около 500 моряков на 100 судах все еще находятся в украинских портах. 29 из судов заблокированы в Николаевской области.

Об этом сообщает USM со ссылкой на Maritime Executive.

С 24 февраля с судов в Украине удалось эвакуировать 1500 человек, но 500 моряков все еще остаются в украинских портах. Сейчас Международная палата судоходства (IСS) работает с Организацией Объединенных Наций (ООН). Они возобновили призывы к эвакуации оставшихся моряков.

По подсчетам ICS, более 70 судов застряли в крупных морских портах Украины: Николаеве (27), Черноморске (23), Херсоне (16) и Одессе (10). Также заблокированы суда в Бердянске (8), Южном (6), Мариуполе (5) и Очакове (2). Фактические цифры могут отличаться, поскольку некоторые суда отключили AIS.

Большинство застрявших судов, в основном, – сухогрузы, но есть и танкеры, буксиры, ролкеры, ледоколы. Многие моряки смогли добраться домой эвакуационными рейсами, но некоторые вынуждены остаться на судах в качестве «скелетного экипажа», чтобы обслуживать суда в ожидании выхода.