В марте оккупанты возле Снигиревки расстреляли семью, пытавшуюся эвакуироваться – мать закрыла собой и спасла 5-летнего сына

Возле Снигиревки 13 марта российские оккупанты обстреляли две гражданские машины из села Тамарино, на которых пыталась эвакуироваться семья из пяти человек.

Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

В результате обстрела выжили пятилетний сын Михаил и его отец. Мать закрыла мальчика собой, женщину убили, а ребенок получил ранение головы.

- Возле Снигиревки машины обстреляли российские солдаты, сначала из гранатометов, потом всех добивали из пулеметов, - говорит дедушка мальчика Владимир. – Моя жена, дочь, сын погибли, в живых остались внук Миша и его отец. У него пулевые ранения обоих ног.

Владимир приехал на место трагедии, забрал выживших, а погибших похоронил в селе. Самого Владимира также хотели расстрелять оккупанты, но его спасли врачи.

Впоследствии мальчика доставили во Львов, его планируют отправить на лечение в Чехию.