На фронте погиб известный украинский журналист Александр Махов

От обстрелов оккупантов погиб известный украинский журналист Александр Махов.
Об этом сообщает телеканал «Украина 24».
Александр много лет работал на каналах «Украина» и «Украина24» и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных Силах Украины, после начала полномасштабной войны он пошел на фронт.
«Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл «небольшим отпуском» командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте. Война уносит лучших... Вечная память! Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.