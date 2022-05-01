На фронте погиб известный украинский журналист Александр Махов

От обстрелов оккупантов погиб известный украинский журналист Александр Махов.

Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Александр много лет работал на каналах «Украина» и «Украина24» и освещал события на передовой. Александр служил в Вооруженных Силах Украины, после начала полномасштабной войны он пошел на фронт.