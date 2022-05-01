Часть Корабельного района Николаева остается без света, ремонт рассчитывают завершить завтра до вечера

В Николаеве часть Корабельного района из-за обстрелов продолжает оставаться без света. Ремонтные работы рассчитывают завершить до конца завтрашнего дня.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«В результате обстрелов за последние дни было повреждено здание школы, ряд жилых домов и объекты городской инфраструктуры. Из-за попадания ракеты в одну из подстанций без электроэнергии осталась часть Корабельного района. «Николаевоблэнерго» сегодня целый день работало над устранением аварии. Ремонтные работы планируется завершить до конца завтрашнего дня».