ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ отразили 11 атак врага и сбили два самолета

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 4 мая по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 5 мая.

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00:45 Военнослужащие группировки Объединенных сил 4 мая успешно отбили 11 атак врага. В частности, украинские защитники уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10» и «ZALA-421».

00:25 В Киевской области в поле у села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. Он получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра.

Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

В эти же сутки в зоне отчуждения среди леса на мине подорвались и спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин.