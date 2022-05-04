Нужен режим тишины, чтобы разобрать завалы, - Зеленский о спасении гражданских с «Азовстали»

Власти Украины работают над тем, чтобы продолжить эвакуацию людей с «Азовстали».

Об этом сообщил в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

- Договариваемся и надеемся продолжить спасение людей с «Азовстали». Там еще остаются гражданские, женщины и дети. Чтобы их спасти нужно продолжение режима тишины, украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из подвалов, укрытий под землей. В нынешних условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы, все делают вручную. Мы верим, что все удастся, - отметил Зеленский.

Он обговорил спасение гражданских и раненых военнослужащих с генсеком ООН Антониу Гутерришем и премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Также Зеленский сообщил, что из Мариуполя и пригородов эвакуировали 344 человека, их доставят в Запорожье.