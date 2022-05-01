Война на Николаевщине: ВСУ отбили несколько населенных пунктов на границе с Херсонщиной

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.
После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.
Хронология событий 4 мая доступна по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 5 мая, происходящими на территории Николаевской области.
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08:12 В результате ночных обстрелов Николаева российскими войсками была повреждена тролеейбусная контактная сеть, сообщил мэр Александр Сенкевич.
Сейчас движение троллейбусов №2 осуществляется по следующему маршруту: «мкрн Намыв – Автовокзал».
Специалисты КП «Николаевэлектротранс» работают над восстановлением сети.
Другие маршруты работают без изменений: №4: «Николаев Грузовой - мкрн Намыв»; №6: «3-я Военная - мкрн Намыв (без берега)».
07:28 На Южнобугском направлении враг активных боевых действий не проводил. Наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск и инфраструктуре региона, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Благодаря успешным действиям украинских защитников и защитниц враг потерял контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
06:53 В Николаевской области отменили воздушную тревогу.