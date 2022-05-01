Жителя Очакове разоблачили на распространении российской пропаганды

Разоблачен житель Очакова, который распространял материалы в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

В ходе досудебного расследования установлено, что 57-летнему житель города Очаков, используя профиль в социальной сети «Одноклассники», размещал и распространял видеоматериалы, в которых содержалась информация, направленная на оправдание и одобрение вооруженной агрессии россии против Украины.

При процессуальном руководстве Николаевской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в размещении и распространении материалов, содержащих оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии (часть 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Разоблачение злоумышленника осуществлялось работниками Управления СБУ в Николаевской области, досудебное расследование – следователями отдела полиции №7 Николаевского районного управления полиции.

Напомним, как нардеп Негулевский сообщил, что замглавы Баштанского райсовета Мезина сотрудничает с оккупантами. По его словам, Мезина была членом партии «ЕС» и активно сотрудничала с Владимиром Фроленко. Позже в ГУР МО сообщили, что русские оккупанты собираются провести «референдум» в Снигиревке за присоединение к Крыму – курируют «голосование» Мезина и Ларченко. В начале мая замглавы райсовета Мезиной объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами в Снигиревке