Вторглись в частный дом и пытали мужчин на глазах женщин и детей: Двоим военным рф заочно сообщили о подозрении за издевательства на Киевщине

Двоим служащим полка особого назначения города Ангарской рф - уроженцам Бурятии, которые издевались и ограбили жителей Бучанского района, заочно сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

Анкетные данные солдат армии рф установили оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции, следователи облуправления СБУ совместно с прокурорами Львовской областной прокуратуры в результате системных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проводимых с первых дней войны.

По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в селе Бузово Бучанского района Киевской области, подозреваемые жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети. Вместе с другими военнослужащими ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия.

После издевательств и угроз завладели деньгами и ценными вещами, которые принадлежали потерпевшим.

На основании собранных улик правоохранители заочно сообщили двум военнослужащим армии РФ о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос о объявлении подозреваемых в международный розыск.

Как известно, после освобождения городов Ирпеня, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами. Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но лидеры европейских государств.

После этого разведка обнародовала имена росгвардейцев, причастных к военным преступлениям на Киевщине.

Напомним, что уже разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны.