Настоящее гетто: В Сети показали первые кадры из фильтрационного лагеря возле Мариуполя

Появились первые видео из фильтрационных лагерей, которые российские оккупанты устроили для украинцев из Мариуполя и соседних населенных пунктов.

Соответствующие видеозаписи обнародовал советник Мариупольского городского головы Павел Андрющенко.

«Это ужаснейшая история, о которой стоит рассказывать всему миру. Мы получили все подробности и уникальное видео подтверждение изнутри. Без преувеличений – это новая страница военного преступления, которая происходит прямо сейчас», – написал Андрющенко.

Почти четыре недели назад оккупанты принудительно вывезли из районов Гуглино, Мирного и Волонтеровки всех мужчин. Около двух тысяч человек, которых разместили в селе Безыменное и в селе Казацкое Новоазовского района. Формальный повод – для проведения фильтрации, отметил он. Никаких личных вещей с собой взять не было разрешено, паспорта и другие документы для идентификации личности были отобраны.

«Мужчин разместили в помещении школы и клуба. На видео мы можем увидеть именно школу в с. Безыменное. Четвертую неделю мужчин насильно удерживают, не позволяя покидать территорию школы без конвоя российских военных. Условия содержания ужасающие – люди вынуждены спать на полу в коридорах. Медицинская помощь не оказывается. Среди людей в школе Безыменном зафиксирован первый случай туберкулеза, в результате чего спортивный зал школы превращен в изолятор, где закрыто без медицинского ухода большое количество людей. В с. Казацкое зафиксирован первый случай смерти мужчины из-за отказа оккупантов вызвать скорую помощь».

«Два раза в день – утром и в девять вечера. В случае отсутствия кого-либо из удержанных оккупанты обещают усиливать пытки и прибегнуть к расстрелу других из задержанных. Трехразовое питание настоящей баландой, в месте содержания в качестве точки гигиены одна раковина с холодной водой на тысячи человек. Гигиена как таковая отсутствует, что усиливает заболеваемость среди удерживаемых».

Как сообщил Андрющенко, документов людям не возвращают, вместо этого им дают бумагу о прохождении фильтрации, но и она не дает им права покинуть территорию лагеря. Были отдельные попытки, но мужчины были задержаны и избиты. Последняя неудачная попытка по иронии судьбы была прорваться к эвакуационным автобусам ООН и Красного Креста, которые задержанные видели из окон.

Всех удерживаемых, включая больных и людей с инвалидностью привлекают на работу по благоустройству в селе Безыменное и Новоазовске под конвоем российских военных. О дальнейшей судьбе оккупанты отмечают, что еще не решили – использовать людей как рабочую силу на разборе завалов Мариуполя или мобилизовать в армию оккупантов. При этом в понедельник, 2 мая, на построении было объявлено, что мужчины примут участие в параде на 9 мая в Мариуполе в качестве «пленных». Для этого их переоденут в форму украинских солдат.

«Обратная сторона этого ужаса – жизнь женщин, оставшихся в районах Гуглино, Мирный и Волонтеровка. Из-за отсутствия мужчин и большого количества оккупантов, которые поселились в том районе, дома тотально грабятся россиянами даже при наличии в здании людей. На улицу женщины не выходят из-за страха изнасилования».