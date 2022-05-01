«Кровь все еще осталась на стене»: В Тростянце обнаружили штаб оккупантов и камеру для пыток

В городе Тростянец Сумской области был обнаружен штаб российских военных, расположенный в здании железнодорожного вокзала. В подвальном помещении оккупанты обустроили пытки, а на втором этаже рисовали карты о боевых действиях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

«Всем руководством Укрзализныци во главе с председателем правления Александром Камишиным побывали в Тростянце Сумской области. Этот город пережил месяц оккупации и был освобожден в конце марта. Штаб захватчиков был размещен на вокзале, а в подвале возле туалета была обнаружена камера для пыток. Кровь все еще осталась на стене. Здесь же врагом были сделаны удивительные рисунки – русский солдат, самолет, сбрасывающий бомбу, крест, змея и надпись Russia», - написал он.

На втором этаже прямо на стене в комнате отдыха они нарисовали карту военной операции. Кроме того, на днях были обнаружены последние остатки тела одного из захватчиков — оторванную ногу, которую нашли крыши вокзала.

Напомним, что в Сети показали первые кадры из фильтрационного лагеря возле Мариуполя.