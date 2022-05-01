Руководство рф награждает оккупантов «медалями Жукова» - они предназначены для ветеранов Второй мировой войны

Российских оккупантов награждают отличиями для ветеранов Второй мировой войны.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Накануне 9 мая, за совершение геноцида народа Украины и уничтожение инфраструктуры украинского государства, военнослужащих 54 бригады управления 35 общевойсковой армии восточного военного округа армии страны-оккупанта (в/ч 53790), дислоцируемого в городе Белогорск, награждают «медалями Жукова» «за отвагу» и орденами «мужества».

Согласно указу о «медали Жукова», награда предназначена для вручения ветеранам «большой отечественной войны, органов НКВД, вооруженных сил СССР и лицам, которые перенесли блокаду».

«Медали «за отвагу» и ордена «мужества» оккупанты, видимо, заслужили за «подвиги» во время мародерства, кражу бытовой техники и нижнего белья украинцев», - сказано в сообщении.

Напомним, разоблачены 10 военнослужащих рф, которые причастны к пыткам мирных граждан. Им объявили подозрение в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны. При этом, 64-ю отдельную мотострелковую бригаду сухопутных войск из россии, которая зверствовала в Буче, путин отметил присвоением почетного звания «гвардейской».