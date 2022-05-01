В Харькове контрразведка СБУ задержала офицера полицейской «наружки» за шпионаж в пользу рф

Контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали сотрудника полиции Харьковской области, который передавал врагу разведывательные данные.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Харьковской области.

Оперуполномоченный подразделения визуального наблюдения, майор полиции собирал разведанные в ущерб Украине. Через его родственника, пенсионера ОМОНа из Белгорода, сотрудники ФСБ передали ему задачу фиксировать на фото военные и гражданские объекты в Харькове, а также перемещение подразделений Вооруженных Сил Украины.

Злоумышленник успел сфотографировать и передать в рф снимки зданий управления СБУ в Харьковской области, Главного Управления Национальной полиции в Харьковской области, одного из торгово-развлекательных центров, станции технического обслуживания, где ремонтировалась автомобильная техника военнослужащих, а также фото военной техники. По территории области злоумышленник перемещался на служебном автомобиле со спецталоном, что позволяло ему избегать осмотра на блокпостах.

Полицейского задержали сотрудники СБУ на одном из блокпостов возле Харькова. При осмотре его автомобиля обнаружили гранаты РГО и Ф-1.