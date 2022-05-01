Паламарь обратился к мировой общественности помочь в эвакуации мирных и раненых из Мариуполя: «Уже третьи сутки как враг прорвался на «Азовсталь»

Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь заявил, что уже третьи сутки как русские оккупанты прорвались на территорию завода «Азовсталь», игнорируя договоренности об эвакуации.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Он сообщил, что украинские воины борются с врагом и призвал мировую общественность и Президента Украины Владимира Зеленского помочь с эвакуацией мирных и раненых.

— Уже третьи сутки как враг прорвался на территорию завода «Азовсталь», где проходят тяжелые кровопролитные бои. Защитники города уже 71 час борются один на один с превосходящими силами противника. И, черт возьми, проявляют такую выдержку и героизм, что Украина должна знать, что означает быть верным родине.

В который раз русские нарушили обещание по поводу перемирия и не дали возможность эвакуировать мирных жителей, которые продолжают прятаться от обстрелов в подвалах завода. Призываю мировую общественность эвакуировать мирных и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему, чтоб позаботился о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность забрать тела воинов, чтоб украинцы могли попрощаться со своими героями.

Отреагируйте надлежащим образом на критическую ситуацию, в которой противник не придерживается никаких этических норм, конвенций и законов, уничтожая людей на глазах всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью. Слава Украине!