Виктор Медведчук В Киеве контрразведка СБУ задержала одного из лидеров партии Виктора Медведчука «Украинский выбор».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным следствия, он занимался подготовкой к свержению конституционного строя в Украине, координируя свои действия с российскими спецслужбами.

Кроме того, заблокирована деятельность мощного прокси-центра спецслужб россии, который использовался для кибератак на государственные информресурсы Украины и распространения вражеской пропаганды.

Как пишут СМИ, речь идет о соратнике Медведчуке из «Украинского выбора» Александре Тарнашинском.

По данным из открытых источников, это ветеран войны в Афганистане и руководитель «Славянского движения «Русь возрожден».

Как известно, 12 апреля лидера ОПЗЖ, кума путина Виктора Медведчука задержали. ФСБ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но СБУ задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обменять задержанного кума путина Виктора Медведчука на украинских военных, находящихся в плену у оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 18 марта Лычаковский районный суд Львова разрешил его арест.