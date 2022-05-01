Украинские защитники выбили оккупантов из «Азовстали», - Арестович

Украинским военнослужащим, обороняющим «Азовсталь», удалось отразить штурм российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона.

«Вчера вошли российские войска на территорию «Азовстали», но были выбиты нашими защитниками. Сейчас мы обобщаем информацию», - рассказал Арестович.

Он также добавил, что бои на «Азовстали» продолжаются, однако оккупантов на территории завода нет. Украинские воины мужественно противостоят преобладающим силам противника.

Напомним, что ранее Президент Зеленский заявил, что Украина продолжит делать все, чтобы достать из Мариуполя всех гражданских и военных людей.