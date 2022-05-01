В харьковском экопарке погиб 15-летний волонтер – он помогал эвакуировать африканских буйволов

В Фельдман Экопарке Харькова русские оккупанты убили 15-летнего волонтера, который помогал с животными.

Об этом сообщил директор зоопарка Александр Фельдман.

Он сообщил, что подросток попал под обстрел, когда помогал в эвакуации африканских буйволов.

— Сегодня, 5 мая, во время эвакуации африканских буйволов из Фельдман Экопарк под обстрел попала команда наших сотрудников и волонтеров. Один человек погиб. Два человека получили тяжелые ранения. За их жизни борются врачи. Погибшему парню было всего 15 лет. Он помогал родителям в кормлении и эвакуации животных. Светлая память герою! Это уже шестая жертва из числа нашей команды, - написал Фельдман.

Он также сообщил, что одновременно с ранеными в больницу привезли двух русских солдат. Как они попали в зоопарк, неизвестно. Уничтожен весь транспорт, на котором приехали волонтеры.

Напомним, двоих сотрудников харьковского «Фельдман Экопарка» нашли убитыми.

Напомним, в Харькове российские террористы обстреляли экопарк и ударили по нему ракетами. В результате большинство животных погибли, остальное, скорее всего, усыпят. Затем решили спасти животных. Поэтому в Киевский зоопарк привезли тигра из харьковского экопарка.

Позже стало известно, что всех животных из харьковского экопарка Александра Фельдмана эвакуировали в безопасные места.