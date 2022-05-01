Действия российских чиновников лишь усиливают эффект международных санкций, – разведка

В рф продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, возникшую вследствие введенных международных санкций. Впрочем, деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усугубляют кризисные явления.

Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Министерства обороны Украины.

В частности, об этом говорится в письме от имени АО «Тюменский аккумуляторный завод» в адрес «замруководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям» Сергея Собянина:

«Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, усложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, не производимые в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас либо организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков… Однако то, что делают наши чиновники в отношении нас – в разы хуже санкций».

Речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора. Благодаря внесенным изменениям производство не может получить достаточно сырья для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы «загадят кислотой большие территории».

В результате такой «борьбы с экономическими санкциями» предполагается отток производства в Китай.