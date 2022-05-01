лукашенко заявил, что «спецоперация» россии в Украине затянулась: «Я это чувствую так»

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что не думал, что российская «спецоперация», как называют войну в кремле, «затянется таким образом».

Об этом он сказал в интервью «Associated Press», «БЕЛТА».

«Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это чувствую. Я еще раз это подчеркиваю: я это чувствую так, что операция эта затянулась».

Хотя россия использует территорию Беларуси для атак на Украину, размещает там военную технику и лечит своих солдат, лукашенко заверил, что Беларусь делала и делает «все для того, чтобы этой войны не было».

«Мы категорически не воспринимаем никакой войны», – сказал он.

лукашенко добавил, что ему известно, что россия предлагает Украине, а ответ на вопрос, почему Украина «не заинтересована» в переговорах с рф, «можно найти в Вашингтоне».

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что резня в Буче, которую устроили российские оккупанты – это «спецоперация англичан».