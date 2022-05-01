Американская разведка помогает Украине ликвидировать российских генералов, - СМИ

Американская разведка передает Украине разведывательные данные в режиме реального времени, что позволило ВСУ ликвидировать несколько российских генералов.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на «The New York Times».

Отмечают, что украинская сторона уже заявила, что с начала войны были убиты 12 российских генералов на линии фронта. В США отказались называть точную цифру ликвидированных генералов российской армии.

Американская разведка сосредотачивается на том, чтобы выявлять постоянно перемещающиеся российские командные пункты. После этого Украина проверяет полученные данные, в частности, благодаря перехваченным разговорам, и передает эту информацию подразделениям ВСУ, которые уже и наносят удары.

В то же время США пока воздерживаются от передачи Украине информации о высших генералах, в частности, о приезде главы генштаба валерия герасимова. В США не возразили, что были причастны к убийству некоторых других генералов рф.