«Никто никого не выбил»: Паламарь опроверг слова Арестовича о том, что украинские военные выгнали оккупантов с территории «Азовстали»

Заместитель полка «Азов» Святослав Паламарь заявил, что российских оккупантов не выбили с завода «Азовсталь».

Об этом он сказал во время телемарафона.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона сообщил, что украинским военнослужащим, обороняющим «Азовсталь», удалось отразить штурм российских оккупантов.

Паламарь опроверг это сообщение.

«Еще раз: никто никого не выбил, они (российские военные – ред.) на заводе. Идут тяжелые бои», - отметил Паламарь.

Напомним, ранее заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь заявил, что уже третьи сутки как русские оккупанты прорвались на территорию завода «Азовсталь», игнорируя договоренности об эвакуации.

Напомним, вечером 4 мая, мариупольским гуманитарным коридором были эвакуированы 344 человека.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины работают над тем, чтобы продолжить эвакуацию людей с «Азовстали».