ООН и Красный Крест направили конвой в Мариуполь и собираются забрать людей с «Азовстали»

ООН надеется вывезти еще некоторое количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя, в том числе «Азовстали».

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, пишет «Укринформ».

Гриффитс рассказал о совместной с Международным комитетом Красного Креста операции по эвакуации людей из Мариуполя.

- Сегодня, сейчас, конвой следует в «Азовсталь», где должен быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность, - заявил заместитель генсека ООН.

Он отметил чрезвычайную сложность этой операции. Гриффитс отметил солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы уменьшить страдания людей.