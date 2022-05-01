ООН и Красный Крест направили конвой в Мариуполь и собираются забрать людей с «Азовстали»

ООН надеется вывезти еще некоторое количество людей из заблокированного россиянами Мариуполя, в том числе «Азовстали».
Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, пишет «Укринформ».
Гриффитс рассказал о совместной с Международным комитетом Красного Креста операции по эвакуации людей из Мариуполя.
- Сегодня, сейчас, конвой следует в «Азовсталь», где должен быть завтра утром. Надеемся забрать оставшихся в этом аду и доставить их в безопасность, - заявил заместитель генсека ООН.
Он отметил чрезвычайную сложность этой операции. Гриффитс отметил солидарность с Украиной и подчеркнул необходимость сделать все, чтобы уменьшить страдания людей.