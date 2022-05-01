Генпрокурор Венедиктова призвала отказаться от эмоциональных высказываний касательно задержания Шария, чтобы Испания не отказалась его экстрадировать

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев и политиков «сбавить темп» касательно задержания пророссийского блогера Анатолия Шария, чтобы Испания не отказала в его экстрадиции.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как известно, 5 мая правоохранительные органы Испании задержали Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в государственной измене.

«Прошу всех сбавить темп, избавиться от лишних эмоций. Да, я сейчас говорю о задержании на территории Испании Шария», – написала она.

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора сегодня подтвердил Минюсту Испании намерение запрашивать выдачу Шария.

Она призвала украинцев воздержаться от эмоциональных высказываний в адрес задержанного, а особенно попросила вести себя сдержанно представителей власти: от правоохранителей до депутатов всех уровней.

«Почему это важно – мы с вами не должны сомневаться в том, что гражданин Шарий с большой вероятностью воспользуется законным правом отказаться от упрощенной процедуры выдачи в Украину, то есть от добровольной экстрадиции. Если именно так и произойдет, то Анатолий Шарий с помощью своих юридических советников может прибегнуть к использованию различных тактик защиты, в том числе попытаются убедить компетентный суд в исключительной политической основе привлечения его к уголовной ответственности», – заявила Венедиктова.

Генпрокурор также объяснила особенности запроса об экстрадиции: после задержания в другой стране суд, который будет принимать решение об экстрадиции, может оставить подозреваемого под стражей, выпустить под залог или оставить под домашним арестом. То есть подозреваемый будет находиться в экстрадиционной процедуре до момента рассмотрения по существу. При этом мера пресечения – это компетенция испанского суда.

«Любые высказывания представителей украинской власти в адрес фигуранта теоретически могут повлиять на принятие решения компетентным судом Испании. Дать в руки Шарию дополнительный довод мы просто не имеем права», – заявила Венедиктова.

Напомним, что санкции против Шария ввели в августе 2021 года.

Ранее СБУ объявила о подозрении в совершении преступления Анатолию Шарию. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Анатолий Шарий был вызван в СБУ, но не явился на допросы, его объявили в международный розыск.