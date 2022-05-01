Начальник колонии в Херсоне сотрудничал с оккупантами и получил подозрение в госизмене

Начальнику одного из учреждений исполнения наказаний Херсонщины заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Подозреваемый распорядился предоставить беспрепятственный доступ на территорию колонии российским оккупантам, где обеспечил им места отдыха и медицинскую помощь. Также, оказывая содействие оккупационным войскам, он привлекал осужденных к ремонту вражеской техники.

«Используя служебные связи, начальник колонии склоняет других должностных лиц Херсонской области к сотрудничеству с оккупационными войсками и спецслужбами РФ», - отмечено в сообщении.

Отметим, что о подозрении объявили начальнику «Северной исправительной колонии №90» в Херсоне Евгению Соболеву. Он организовал на территории колонии склады, куда поставляют российское продовольствие, снимают с него маркировку рф и отправляют на продажу в Херсонской области.