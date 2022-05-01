В ВСУ призвали жителей Николаевщины не посещать пляжи и не выходить в море на лодках

В Оперативном командовании «Юг» просят жителей южных областей Украины не посещать пляжи и не выходить на воду на лодках.

Об этом говорится в сообщении командования.

«Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа. Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мер».