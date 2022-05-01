В ВСУ призвали жителей Николаевщины не посещать пляжи и не выходить в море на лодках

В Оперативном командовании «Юг» просят жителей южных областей Украины не посещать пляжи и не выходить на воду на лодках.
Об этом говорится в сообщении командования.
«Враг продолжает держать напряжение в северо-западной части Черного моря присутствием своей корабельной группировки, угрозой высадки десанта, проведением разведки с помощью БПЛА, в том числе и ударного типа. Силы обороны выполняют задачи по назначению и эффективно противодействуют врагу. Звуки взрывов и выстрелов, которые слышат жители прибрежных районов, могут являться соответствующим сопровождением этих мер».
«Просим сохранять спокойствие и выдержку. Не посещать пляжи и другие запрещенные территории, не выходить на воду с использованием маломерных и других плавсредств, Не подвергать себя опасности, не мешать нашим действиям. Спасибо сознательным гражданам за бдительность. Ваше информирование о подозрительной активности в прибрежной зоне помогает нам держать обстановку стабильной и контролируемой. А неразглашение информации о деятельности сил обороны – является нашим общим противодействием врагу», - отмечено в сообщении.