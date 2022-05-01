ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ уничтожили 8 танков и 7 беспилотников врага

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 5 мая по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 мая.

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0:27 В течение суток 5 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 11 атак врага.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Украинские защитники уничтожили 8 танков, 11 единиц боевой бронированной и 5 единиц автомобильной техники врага. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа Орлан-10.

0:12 В Краматорске 810 квартир в 32 многоэтажках получили различные повреждения в результате авиаракетного удара, который россияне нанесли утром 5 мая.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Это целенаправленный удар по гражданским, который мог привести к огромному количеству жертв, однако своевременная эвакуация спасла десятки жизней. Нет ни одного погибшего, но ранены 25 человек. Кроме многоэтажек повреждены также 6 частных домов, 2 школы, детсад, медицинское учреждение, котельная, несколько предприятий и торговых заведений», - сообщил он.

00:11 72-я бригада ВСУ освободила три села в Харьковской области, сообщил Игорь Луценко. Также украинские воины взяли в плен оккупантов из 138-й гвардейской бригады рф.