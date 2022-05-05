«Делаем все для спасения наших военных с «Азовстали», каждый день мы ищем варианты», - Зеленский

Власти Украины каждый день ищут варианты для спасения украинских воинов и гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.
Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Российские обстрелы и штурм «Азовстали» не прекращаются, но нужно вывезти оттуда гражданских – женщин и детей, которые остались. Это ад – а там дети. Более двух месяцев постоянных обстрелов и бомбардировок.
- Ожидаем действенного режима тишины, делаем все для спасения наших военных, героев, которые держат оборону Мариуполя против превосходящего числа оккупантов. Там разные подразделения, там много раненных, но они не сдаются, они держат позиции. Не сдаемся и мы. Каждый день вся команда ищет такой вариант, который позволит гарантировать безопасность этим людям. И я благодарен всем, кто помогает, кто предложил посредничество и прилагает усилия, чтобы украинцы были спасены, - отметил Зеленский.