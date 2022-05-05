«Делаем все для спасения наших военных с «Азовстали», каждый день мы ищем варианты», - Зеленский

Власти Украины каждый день ищут варианты для спасения украинских воинов и гражданских с «Азовстали» в Мариуполе.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

- Российские обстрелы и штурм «Азовстали» не прекращаются, но нужно вывезти оттуда гражданских – женщин и детей, которые остались. Это ад – а там дети. Более двух месяцев постоянных обстрелов и бомбардировок.