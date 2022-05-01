Война на Николаевщине: Оккупанты усиливают свое ПВО и обстреливают покинутые ими села

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 5 мая доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 мая, происходящими на территории Николаевской области.

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07:02 На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил, удерживал занятые рубежи, усиливал системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Обстреливал позиции наших войск, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На севере Херсонщины и Николаевщины враг производит обстрелы покинувших населенных пунктов. Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.