Полное эмбарго ЕС введет на российскую нефть через 9 месяцев, – еврокомиссар

Об этом он рассказал в интервью изданию il Messaggero .

При этом он добавил, что нефтяное эмбарго окажет влияние на экономики стран ЕС, однако влияние на российскую экономику будет гораздо большим.

— Наше предложение заключается в том, чтобы прийти к эмбарго, в зависимости от различных нефтепродуктов, в течение девяти месяцев. Если сделать это в более короткие сроки, это может иметь последствия для мировых цен на нефть, которые парадоксальным образом противоречат нашим целям, — заявил еврокомиссар.

Напомним, как премьер Венгрии отказался помогать Киеву с вооружением и поддержать эмбарго на нефть и газ, заявляя, что это остановит экономику страны. Поэтому Зеленский обратился к премьеру Венгрии Орбана: «Утратил честность где-то в контактах с москвой».