15-летняя девочка вела автомобиль с простреленными ногами, чтобы эвакуировать тяжелораненых взрослых из Луганской области

15-летняя девочке из города Папасная, Луганской области с прострелянными ногами пришлось самостоятельно вести автомобиль, чтобы эвакуировать четверых взрослых с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает «Твоє місто».

Девочка сказала, что попала под вражеский обстрел в Папасной, после чего ей нужно было проехать 30 километров, чтобы добраться до безопасного места. В одной машине также ехали три мужчины и женщина, однако те не были родственниками девочке.

«Нет, они не были родными. Двух мужчин ранило осколками, одного очень сильно и пришлось мне сесть за руль и повезти в Бахмут», - сказала она.

На вопрос как девочка приняла такое решения, она ответила, что нужна была срочная помощь, чтобы предотвратить большую потерю крови.

«У нас там лежали мины в шахматном порядке, там проехать никак было, но я как-то проехала там машиной. Потом дальше там труп женщины лежал и столб. Я это тоже проехала. Потом поворот направо и нас обстреляли. Мне ноги (ранили, - ПН). Я ничего не могла сделать, машина заглохла. Еле завела, дальше поехали, но потом машина все равно заглохла, потому что аккумулятор простелила пуля», - рассказала она.