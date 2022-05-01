«Бойцы песок засыпают в топливную систему танка, чтобы не идти в атаку»: оккупанты поделились методами избегания боя с украинскими защитниками

Российские оккупанты засыпают песок в топливные системы, чтобы вывезти танки из строя и не идти в бой против украинских защитников.

Об этом сообщает СБУ.

«Бойцы песок засыпают в топливную систему, в танки, чтобы не идти в атаку! Я тупые приказы не выполняю, я отказываюсь просто! Он же, бл*дь, отправлял меня на танки, бл*дь, дебила кусок. Я на*ер послал просто и все…» – говорит русский захватчик своему товарищу.

Тот переспрашивает, не наказывают ли за такое поведение. И услышав «нет» в ответ, задумывается над повторением «лайфхака» в собственном подразделении.