В Запорожье ГБР разоблачило российского летчика, который приехал в Украину незадолго до войны и мог заниматься шпионажем

Сотрудники Территориального управления ГБР Мелитополя обнаружили в Запорожье российского летчика, который мог заниматься шпионажем.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственного бюро расследований.

Он был уличен в ходе проведения спецоперации по выявлению враждебных элементов среди граждан российской федерации, которые въехали на территорию Украины накануне российского вторжения. Операция проводилась совместно с управлением миграционной полиции ГУНП в Запорожской области.

По оперативной информации, российский военный летчик в последние годы регулярно навещал близких родственников в Запорожье.

8 февраля 2022 года он въехал в Украину и остался до сих пор. После начала российской агрессии летчик начал скрываться, а его мать рассказывала всем, что больше года не видела сына.

Он представлялся пенсионером гражданской авиации, хотя работники ГБР получили бесспорные доказательства его принадлежности к российской армии.

Также собранные данные могут свидетельствовать о том, что россиянин заехал в Украину как так называемая «консерву», чтобы заниматься диверсионно-разведывательной деятельностью и корректировать огонь военных рф по объектам стратегического значения Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, сливанию данных по их перемещению, расположению блок постов, дислокации батальонов Вооруженных сил и территориальной обороны.

После завершения всех юридических процедур он будет передан в СБУ.

Комплекс оперативно-следственных мероприятий по выявлению коллаборационистов и возможных участников вражеских ДРГ продолжается.