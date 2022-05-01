Шмыгаль заявил, что в руководстве россии обсуждают возможность объявить войну Украине 9 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмагаль заявил, что российская федерация может объявить Украине полноценную войну на День Победы, 9 мая.

Об этом он рассказал во время брифинга по итогам рабочего визита в Варшаву и Международную донорскую конференцию в поддержку Украины.

«По данным партнерских спецслужб у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб», - отметил политик.

По его словам, пока еще точно неизвестно, объявит ли кремлевский диктатор путин войну.

«В каком-либо случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом», - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, что в Киеве не будут праздновать День победы 9 мая.