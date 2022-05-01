Война нанесла дорожной инфраструктуре Украины ущерб на ₴900 миллиардов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») на сегодняшний день оценивает ущерб от повреждения дорожной инфраструктуры (дороги и мосты) во время войны с Россией более чем в 900 миллиардов гривен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- На сегодняшний день разрушены 24 тысячи километров дорог, из них 9 тысяч километров – дороги государственного значения. Кроме того, разрушены более 300 искусственных сооружений, из которых 125 – на дорогах госзначения… Наша цифра относительно убытков – более 900 миллиардов гривен, – заявил первый заместитель главы «Укравтодора» Андрей Ивко.

По его словам, для восстановления дорожной инфраструктуры при наличии финансового ресурса необходимо три-четыре года. Ивко отметил, что на сегодняшний день основная задача – это сделать проезды там, где разрушены мосты. Уже установили 30 временных искусственных сооружений, по которым можно двигаться, а также расчистили почти 750 километров дорог.