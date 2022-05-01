Путин продолжает активно отправлять срочников на войну в Украине

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы «живой силы». Несмотря на неоднократные заявления кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Установлено, что в составе 217-го воздушно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии (Иваново) к боевым действиям на территории Украины активно привлекаются военнослужащие срочной службы. В настоящее время 98-я дивизия оккупантов принимает участие в боях на территории Харьковской области.

Спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих оккупантов. Новобранцы 8-й армии южного военного округа ВС РФ проходят четырехдневный курс подготовки. После чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также российские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок командировки – до двух недель. Озвученная цель – «оказание помощи».

Вместе с тем учащаются случаи дезертирства оккупантов. Так, в селе Рыбальче Херсонской области оккупанты разыскивают 15 военнослужащих рф. Они не желают вступать в боевые действия с украинской армией и покинули место дислокации подразделения.