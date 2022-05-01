Оккупанты с угрозами заставляют жителей Донбасса оформлять «паспорта» псевдореспублик

На Донбассе украинцев заставляют принимать гражданство псевдореспублик, в случае отказа обещают репрессии.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов «ЛНР» в отношении украинских граждан, перемещенных с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь.

С людьми проводятся «профилактические беседы». Сообщается, что в случае отказа гражданства псевдореспублики – люди потеряют любые средства к существованию и к ним будут применены репрессивные меры.

В настоящее время большинство сотрудников так называемых «правоохранительных органов ЛНР» отправлены в зону боевых действий на территории Донецкой, Запорожской, Херсонской областей. А наспех собранные «новобранцы» не имеют практически никакого опыта службы.

Поэтому, в частности, с 1 мая патрульные подразделения «народной милиции ЛНР» вынуждены остановить проверки частного автотранспорта и личных документов на блокпостах вблизи Сорокино.