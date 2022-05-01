Отцу одного из «пропавших без вести» военных на затопленном крейсере «Москва» заявили, что корабль вообще не участвовал в «спецоперации»

Отцу пропавшего без вести российского моряка Егора Шкребца заявили, что крейсер «Москва», на котором он проходил службу, вообще не принимал участия в «военной спецоперации» в Украине.

Ответ опубликовал журналист-расследователь Христо Грозев.

В документе от Военной прокуратуры Черноморского флота говорится о том, что корабль, на котором Шкребец проходил срочную службу, не был в составе флота, участвующего в войне против Украины.

«Проверка показала, что корабль, на котором проходил военную службу Шкребец Е.Д., не входил в территориальные воды Украины, а также не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции..», - пишут в ответе.

Также в документе речь идет о том, что 13 апреля, во время «чрезвычайного происшествия, повлекшего гибель корабля», Шкребец пропал без вести. Поисковые мероприятия результата не принесли, поэтому Шкребец считается «безвременно отсутствующим в воинской части».

Шкребец – один из первых родителей, начавших публично обвинять минобороны РФ во лжи из-за потопления крейсера. При этом он активный сторонник войны.

Как пишет «Настоящее время», мать еще одного матроса с крейсера «Москва», Марка Тарасова, Ульяна, сообщила о его исчезновении. Тарасов был призван в конце 2021 года, он отправился на службу 15 декабря. Знакомая матроса подтвердила, что он отправился в армию. В своем инстаграме он выложил фотографию в форме матроса.

Мать 20-летнего уроженца города Сысерть Свердловской области, «срочника» Никиты Сыромясова сообщила о его исчезновении. По ее словам, она несколько дней не может получить информацию о сыне. В последний раз мать разговаривала с сыном в конце марта. Она рассказала, что у Сыромясова забрали телефон, но он смог позвонить ей с чужого.

Журналисты «Схем» (проект Радио Свобода) ранее идентифицировали моряка, погибшего на крейсере «Москва» – это мичман Иван Вахрушев, говорится в расследовании. Его гибель журналистам подтвердила его жена.