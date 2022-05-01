«Только один выход – или 200-й, или 300-й»: Оккупанты жалуются на большие потери, трусость командиров и собираются бежать с войны

Военные армии оккупанта начинают понимать, в какое положение загнало их руководство кремля. Следовательно, единственное желание многих из них – покинуть место боевых действий как можно быстрее и любым способом.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В очередном перехвате телефонного разговора военнослужащий рф, который находится на временно оккупированной территории Харьковской области, объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е (убиты).

Он говорит, что будет выбираться из войны любыми способами.

Женщина предупреждает, что в случае написания отказа его сразу отдадут под трибунал. Впрочем, мужчину это не пугает, потому что есть вещи гораздо хуже:

– Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они ставят такие задачи… Нас уже нет почти. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – либо 200-й, либо 300-й, – говорит оккупант.

В ГУР МО напомнили, что лучший способ для военной оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.