Украинцев призвали 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении центра.
«Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни. Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа», - говорится в сообщении.