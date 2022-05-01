Президент Зеленский наградил Героев Украины, проявивших себя в боях с оккупантами

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена «Золотая Звезда» шестерым Героям Украины и семье военного, который был удостоен награды посмертно.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Самые высокие награды получили мастер-сержант Сухопутных войск Павел Белоус и старший сержант Александр Ключко, отличившиеся в конце марта в Киевской области во время боя с колонной бронетанковой техники противника. Благодаря их действиям были уничтожены танки, БМД и БМП оккупантов.

Среди отмеченных – младший лейтенант Игорь Дикун. 23 марта во время боя в районе города Ирпеня он, исполняющий обязанности заместителя командира сводной роты, получил огнестрельное ранение. Несмотря на это, продолжал бой, лично уничтожил десять пехотинцев, одну БМД и одну БМП противника.

Полковник Сухопутных войск Роман Мамавко после ранения командира принял руководство бригадой и два месяца отлично руководит подразделениями.

Также был отмечен полковник Сухопутных войск Павел Федосенко. В качестве командира 92-й отдельной механизированной бригады с началом российской агрессии он организовал и успешно ведет оборону Харькова.

Подполковник Александр Яковенко был награжден за то, что подразделения отдельного штурмового батальона под его командованием с началом полномасштабной вооруженной агрессии россии против Украины во время боевых действий в Донецкой области успешно уничтожали личный состав, бронетехнику и автомобили, нанесли урон вражеским подразделениям.

Орден «Золотая Звезда» из рук Президента получили родные заместителя командира мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитана Андрея Норова. В начале войны он спланировал и организовал оборону Киевской ГЭС. В марте благодаря его умелым действиям были нанесены поражения противнику на Киевщине и остановлено его продвижение.

В ночь на 12 марта для недопущения прорыва и с целью укрепления обороны подразделений 72-й отдельной механизированной бригады был направлен усиленный взвод мотопехотного батальона во главе с Андреем Норовым. Продвижение противника было остановлено, что заставило врага применить «Град». В результате этого подразделение понесло потери. 13 марта во время эвакуации раненых противник совершил обстрел, Андрей Норов получил ранения, несовместимые с жизнью.